На Урале арестован пятый фигурант дела о массовой гибели от суррогата

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал пятого фигуранта дело о массовом смертельном отравлении людей метиловым спиртом. Как передает "Интерфакс", обвиняемого по статье 238 УК РФ мужчину заключили под стражу на два месяца - до 19 декабря.

Напомним, в Свердловской области от отравления суррогатным алкоголем, купленным на разлив на оптовом рынке, умерли 24 человека. В деле на данный момент пятеро фигурантов. Троих арестовал на прошлой неделе Чкаловский районный суд на срок до 15 декабря, еще одного решено было под стражу не заключать. А сегодня в другой районной инстанции сообщили об аресте пятого обвиняемого.

После массовой гибели людей в регионе начались проверки по изъятию из продажи потенциально опасного алкоголя. Только по данным на 22 октября, которые озвучили в МВД, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и других городах изъято свыше 12,5 тонны такой продукции.