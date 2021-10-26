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26.10.2021 12:48
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге у реки нашли череп человека

Текст: Татьяна Воробьева

В Октябрьском районе Екатеринбурга на берегу Исети прохожий обнаружил человеческий череп.

В Нижнем Тагиле нашли человеческие останки

По информации пресс-службы Следственного комитета Свердловской области, жуткую находку горожанин сделал днем 25 октября. Причем, он часто ходит по этой тропинке и раньше останков в этом месте не видел.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу, сообщение в отдел полиции поступило около двух часов дня. Череп передали судмедэкспертам.

Между тем, по данным следователей, каких-то повреждений, которые указывали бы на криминальную причину гибели человека, не обнаружено.

"Череп принадлежал взрослому человеку около 25 лет. Не исключено, что долгое время - примерно два года - кости находились в реке, а затем кто-то достал их из воды", - рассказал официальный представитель СК региона Максим Чалков.

Все обстоятельства будут прояснены в рамках начавшейся проверки.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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