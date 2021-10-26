Российские военные моряки спасли экипаж контейнеровоза от морских пиратов

Во вторник Минобороны России разместило на своих страничках в соцсетях видеокадры операции, которую российские военные моряки провели в минувший понедельник против пиратов, пытавшихся захватить в Гвинейском заливе иностранное гражданское судно.

На видео запечатлен большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого на контейнеровоз "Люция" отправили на вертолете Ка-27ПС группу антитеррора. Снят и момент высадки на судно наших морских пехотинцев, а также процесс осмотра судна российскими военными.

Ранее Минобороны России проинформировало, что 25 октября экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана. "Около 13 часов на российском корабле был получен сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия в соответствии с инструкцией укрылся в машинном отделении", - рассказали в военном ведомстве.

Далее события развивались так. С российского корабля немедленно подняли в воздух и направили в район происшествия вертолет Ка-27ПС. При подлете винтокрылой машины к "Люции" пираты покинули чужое судно. Они сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. Вертолет обошел вокруг контейнеровоза и передал информацию о ситуации на борту на военный корабль.

Оттуда выслали группу антитеррора, которую сформировали из находящихся на "Кулакове" морских пехотинцев. Они высадились на судно, досмотрели его и освободили команду. Убедившись, что пиратов на "Люции" нет, ее экипажу ничто не угрожает и дальнейшая помощь морякам не требуется, наши военные вернулись на свой корабль.

Только убедившись, что пиратов на "Люции" нет, ее экипажу ничто не угрожает и помощь команде больше не требуется, морпехи вернулись на корабль

Напомним, что отряд Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" несет антипиратскую вахту в Гвинейском заливе уже три недели. Российские моряки обеспечивают в этой части Мирового океана безопасность гражданского мореплавания и ведут мониторинг надводной обстановки с помощью вертолетов палубной авиации. За это время североморцы досмотрели несколько гражданских судов и предотвратили захват панамского сухогруза.

Насколько это трудное и рискованное дело - обеспечивать безопасность гражданского судоходства и бороться с пиратами, североморцы хорошо знают. Командование ВМФ в последние годы несколько раз командировало своих моряков в приглянувшиеся пиратам воды. Скажем, тот же "Кулаков" нес службу в печально известном Аденском заливе.