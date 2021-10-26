Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 22 октября 2021 года № 362 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года" постановляю:

1. Установить для органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, государственных учреждений Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания с 26 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за сотрудниками (работниками) заработной платы, при этом указанным органам и учреждениям определить необходимое количество служащих (работников), обеспечивающих функционирование этих органов и учреждений.

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, иным федеральным государственным органам и учреждениям, расположенным на территории Республики Северная Осетия-Алания, а также организациям всех форм собственности установить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 26 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно, при этом указанным федеральным органам и учреждениям определить необходимое количество служащих (работников), обеспечивающих функционирование этих органов и учреждений.

3. Установить, что:

учреждения здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания обеспечивают оказание медицинской помощи населению Республики Северная Осетия-Алания в полном объеме;

организации с непрерывным производственным циклом и организации, чья деятельность связана с обеспечением жизнедеятельности на соответствующей территории (газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, предоставления иных коммунальных услуг), осуществляют свою деятельность в обычном режиме.

4. Установить, что в период с 25 по 29 октября 2021 года:

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и органы местного самоуправления, обеспечивается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы государственной власти, рекомендуется обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией учебного заведения.

5. Установить, что в период с 26 октября по 7 ноября 2021 года в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (детские сады), обеспечивается функционирование дежурных групп для детей работников органов и организаций, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим Указом.

6. Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-Алания и органам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания в период с 25 по 29 октября 2021 года обеспечить за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на организацию горячего питания, выдачу продуктовых наборов обучающимся по программам основного общего образования, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием из числа детей из малоимущих семей.

7. Правительству Республики Северная Осетия-Алания, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания до 25 октября 2021 года принять необходимые организационные меры по исполнению настоящего Указа.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло







