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26 октября 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 26 октября 2021 года № 915-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, во исполнение пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20 октября 2021 года, Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

дополнить пунктом 1.15.4 следующего содержания:

"1.15.4. Граждан в возрасте старше 60 лет не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности; передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации.";

дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:

"8.4. Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работающих граждан старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета (за исключением граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также граждан, имеющих медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).

Рекомендовать иным работодателям обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работающих граждан старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета (за исключением граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также граждан, имеющих медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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