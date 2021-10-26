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26.10.2021,  
16:25
Текст:  Алексей Брусилов

Стали известны некоторые особенности минометного боевого модуля 2Б27Б

Предназначенный для усиления огневой мощи десантно-штурмовых и горных батальонов Российской армии 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок" выполнен на базе бронеавтомобиля "Тайфун - ВДВ К-4386.
Фото: Илья Максимов/РГ Фото: Илья Максимов/РГ
Фото: Илья Максимов/РГ

Впервые его модель показали на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2017". Там же были обнародованы тактико-технические характеристики. Затем в Подмосковье демонстрировались уже реальные самоходные установки.

Фото: youtube.com
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Обладая хорошей подвижностью, эта 14-тонная боевая машина может использоваться для уничтожения вражеской живой силы и поражения легкобронированной техники противника, а также выполнения других задач по поддержке подразделений на поле боя.

Точность применения боеприпасов обеспечивается новейшими системами управления огнем. Максимальная дальность стрельбы составляет 6000 метров. Углы вертикального наведения - 45-85 градусов. Скорострельность - до восьми выстрелов в минуту. Время перевода из походного положения в боевое - всего 60 секунд.

По данным, обнародованным недавно ЦНИИ "Буревестник", сам боевой модуль 2Б27Б, весящий 1700 кг, может успешно монтироваться и на другие типы носителей - как колесные, так и гусеничные, и даже на плавсредства.

В минувшем году в каталоге "Военно-промышленной компании" в качестве возможной платформы указывались известные четырехосные российские бронетранспортеры семейства БТР-80/82.

Не исключено, что скоро мы увидим эти модули и на новых боевых машинах.

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