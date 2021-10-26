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26 октября 2021 г.

Указ главы Республики Тыва от 22 октября 2021 года № 464 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

Дата подписания 22 октября 2021 г.
Опубликован 26 октября 2021 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", в целях укрепления здоровья граждан, находящихся на территории Республики Тыва, и в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, государственных органов Республики Тыва (далее - органы государственной власти Республики Тыва), определить численность работников, обеспечивающих с 1 по 3 ноября 2021 года (включительно) функционирование этих органов (далее - численность работников).

2. Руководителям органов государственной власти Республики Тыва:

2.1. организовать деятельность органа государственной власти Республики Тыва в соответствии с утвержденным графиком сменности работников с учетом установленной пунктом 1 настоящего Указа численности работников;

2.2. сформировать график сменности и обеспечить обязательное включение в них руководителей и заместителей руководителей органов государственной власти Республики Тыва, руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений органов государственной власти Республики Тыва;

2.3. не включать в численность работников:

беременных женщин,

матерей-одиночек, имеющих детей дошкольного возраста,

лиц, достигших 60 лет и более, инвалидов,

лиц, имеющих детей-инвалидов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва руководствоваться настоящим Указом и определить численность работников органов местного самоуправления, обеспечивающих 1 по 3 ноября 2021 года включительно функционирование этих органов.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг



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