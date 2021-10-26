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Умер актер Николай Ларионов

Новости
    26.10.2021, 18:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончался заслуженный артист России, актер театра и кино, старейший артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Орлова Николай Ларионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"На 82-м году жизни скончался Николай Ларионов. Практически вся театральная жизнь Николая Геннадьевича была связана с Челябинском", - говорится в некрологе. Там же отмечено, что до самого последнего мгновения своей жизни Николай Геннадьевич "хранил верность челябинской драматической сцене, а зрители отвечали ему любовью и почитанием его яркого, многогранного таланта".

Причина смерти не уточнена.

Ларионов родился 11 декабря 1939 года в Уфе. Окончил театральную студию при театре драмы во Владивостоке в 1963-м. Работал в театрах Йошкар-Олы, Уссурийска, Владивостока и Уфы. В труппу Челябинского государственного театра драмы был принят в 1967-м, сыграв на его сцене более ста ролей. В 1976-м дебютировал на экранах - в драме Одесской киностудии "Меня ждут на земле".

Звание заслуженного артиста РСФСР получил в 1979-м.

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