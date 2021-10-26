Умер композитор Удо Циммерманн

В Дрездене на 79-м году жизни скончался Удо Циммерманн, один из ведущих современных европейских композиторов и телепродюсер. Об этом передает Der Tagesspiegel со ссылкой на вдову артиста.

Отмечено, что Удо многие годы страдал от редкого нейродегенеративного заболевания, что в конечном итоге лишило его возможности заниматься творчеством.

Циммерманн родился 6 октября 1943 года в Дрездене. Там же изучал композицию и пение. В 1970-м стал штатным драматургом Дрезденской оперы. В 1974-м основал студию, на базе которой в 1986-м был открыт Центр современной музыки. С 1990-го по 2001-й был худруком Лейпцигской оперы. Дирижировал Венским филармоническим и симфоническим оркестрами. Лауреат множества наград. Выступил продюсером десятков телефильмов и документальных сериалов, в том числе шоу "Вселенная".