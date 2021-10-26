В ЦБ назвали число хакерских атак на банки

По данным Банка России, за первое полугодие 2021 года было зафиксировано 168 хакерских атак на финансовые организации. Об этом в интервью "Российской газете" заявил зампред Банка России Герман Зубарев.

"Причем фиксируются целевые атаки, выполняемые не напрямую, а через партнеров и контрагентов, защита которых зачастую оказывается слабее, чем в самой финансовой организации", - сообщил зампред ЦБ.

Также, по словам Зубарева, представляют опасность фишинг и, конечно, действия внутреннего нарушителя, причем последняя угроза наиболее серьезная, поскольку защита от нее требует комплексного подхода, использования не только технических средств, но кадровой составляющей.

По мнению Зубарева, уровень защиты финансовой системы в целом адекватен существующим киберугрозам. При этом, исходя из анализа складывающейся обстановки и выявления новых факторов и угроз, в постоянном режиме разрабатываются и внедряются меры по ее совершенствованию, уточнил он.

"Если, например, вернуться к недавним масштабным DDOS-атакам, которые были в августе и сентябре, то можно констатировать, что несмотря на их массовость, подавляющее большинство из них были успешно отражены средствами защиты финансовых организаций, - пояснил Зубарев. - Каких-либо значимых нарушений работоспособности сервисов финансовых организаций не было зафиксировано".