ВЦИОМ: Россияне назвали лучших исполнителей

ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают лучшими исполнителями. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. На первом месте оказались Олег Газманов (19%) и Полина Гагарина (17%). Второе место отдали Пелагее (13%) и рэперу Басте (10%). Третье место разделили Григорий Лепс (9%) и Сергей Лазарев (9%), а среди исполнительниц одно третье место присудить не удалось - по 7% опрошенных назвали лучшей певицей года Елену Ваенгу, Зиверт, Софию Ротару и Валерию.

Ожидаемо, что вкусы россиян сильно отличаются в зависимости от возраста и места проживания. Полина Гагарина пользуется популярностью у молодежи (26-34%) и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагею слушают жители Москвы и Санкт-Петербурга (19%) преимущественно старшего поколения (17%). Лидер опроса Олег Газманов особенно популярен у россиян в возрасте 60+ (30%), среди жителей сел (24%) и городов с населением до 100 тыс. (22%).

Кстати

Топ в прошлом году того же опроса выглядел по-другому. Лучшим исполнителем был признан Филипп Киркоров, на втором месте был Николай Басков, а на третьем - Сергей Лазарев. Среди женщин-исполнительниц лидером была Полина Гагарина. Второе место между собой в прошлом году поделили Алла Пугачева и Валерия.