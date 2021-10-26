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26.10.2021,  
14:31
Текст:  Юрий Гаврилов

Высадку морпехов на атакованный пиратами контейнеровоз сняли на видео

Минобороны РФ разместило в интернете видеокадры операции, которую российские военные моряки провели в минувший понедельник против пиратов, пытавшихся захватить в Гвинейском заливе гражданское судно.

На видео запечатлен большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого на контейнеровоз "Люция" отправили на вертолете Ка-27ПС группу антитеррора. Снят и момент высадки на судно наших морских пехотинцев, а также процесс осмотра судна российскими военными.

Ранее во вторник Минобороны РФ проинформировало, что 25 октября экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана.

"Около 13 часов на российском корабле был получен сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия в соответствии с инструкцией укрылся в машинном отделении", - рассказали в ведомстве.

Далее события развивались так. С российского корабля немедленно подняли в воздух и направили в район происшествия вертолет Ка-27ПС с группой антитеррора. При подлете винтокрылой машины к "Люции" пираты покинули судно. Они сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Вертолет обошел вокруг судна и передал информацию о ситуации на борту и вокруг него на военный корабль. Оттуда выслали группу морпехов. Они высадились на контейнеровоз, освободили его команду и досмотрели судно. Убедившись, что пиратов на "Люции" нет, ее экипажу ничто не угрожает и дальнейшая помощь морякам не требуется, наши военные вернулись на свой корабль.

Напомним, что отряд Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" несет антипиратскую вахту в Гвинейском заливе уже три недели. Российские моряки обеспечивают там безопасность гражданского мореплавания и ведут мониторинг надводной обстановки с помощью вертолетов палубной авиации. За это время североморцы досмотрели несколько гражданских судов и предотвратили захват панамского сухогруза.

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