Постановление правительства Ярославской области от 22 октября 2021 года № 746-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113 п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Столовым, буфетам, кафе и иным предприятиям общественного питания осуществлять деятельность при обязательном выполнении следующих условий:

- допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании COVID-19 (далее - сертификат о перенесенном заболевании) либо с загрузкой объекта не более 30 процентов от единовременной пропускной способности;

- оказание услуг общественного питания организованным группам численностью 10 человек и более только при наличии у каждого члена организованной группы сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании;

- соблюдение требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.3.6.0190-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020.".

1.1.2. Дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания:

"1.11.Определить, что ограничение, установленное абзацем третьим подпункта 1.1 настоящего пункта, распространяется в том числе на организации и индивидуальных предпринимателей, участвующих в обслуживании дорожного движения, оказывающих услуги на объектах, расположенных в сельской местности вдоль автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, в том числе на автозаправочных станциях, в придорожных кафе, столовых, закусочных.".

1.1.3. В подпункте 1.4:

- из абзаца первого слова "(не более 50 человек)" исключить;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

"- допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании либо с загрузкой объекта в объеме не более 30 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;".

1.1.4. Дополнить подпунктом 1.41 следующего содержания:

"1.41 Определить, что ограничение, предусмотренное абзацем вторым подпункта 1.4 настоящего пункта, не распространяется на проведение занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе.".

1.1.5. Подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Санаторно-курортным организациям осуществлять деятельность при обязательном выполнении следующих условий:

- соблюдение требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0182-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.05.2020;

- оказание услуг общественного питания организованным группам численностью 10 человек и более только при наличии у каждого члена организованной группы сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании.".

1.1.6. Подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9. Музеям, музеям-заповедникам, выставочным залам осуществлять деятельность при обязательном выполнении следующих условий:

- соблюдение требований, установленных Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях МР 3.1/2.1.0194-20, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденными 10.06.2020 (с учетом изменений № 1 в МР 3.1/2.1.0194-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях" МР 3.1/2.1.0208-20, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.08.2020);

- допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании либо с загрузкой объекта в объеме не более 30 процентов от единовременной пропускной способности.".

1.1.7. Абзацы первый и второй подпункта 1.10 изложить в следующей редакции:

"1.10. Эксплуатантам аттракционов осуществлять деятельность при обязательном выполнении следующих условий:

- допуск посетителей только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании либо с загрузкой объектов в объеме не более 30 процентов от единовременной пропускной способности;".

1.1.8. Подпункт 1.11 изложить в следующей редакции:

"1.11. Кинотеатрам и кинозалам осуществлять деятельность при обязательном выполнении следующих условий:

- соблюдение требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0189-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020;

- допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании либо с загрузкой зрительного зала в объеме не более 30 процентов посадочных мест.".

1.1.9. Абзац второй подпункта 1.13 изложить в следующей редакции:

"- допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании либо с загрузкой зрительного зала в объеме не более 30 процентов посадочных мест на стационаре;".

1.1.10. Абзац второй подпункта 1.14 изложить в следующей редакции:

"- допуск посетителей только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании либо с загрузкой объекта в объеме не более 30 процентов посадочных мест с учетом рекомендаций общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта и предельной численности посетителей, установленной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;".

1.1.11. Абзац второй подпункта 1.15 изложить в следующей редакции:

"- допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании либо с загрузкой объекта в объеме не более 30 процентов от единовременной пропускной способности;".

1.1.12. Подпункт 1.16 изложить в следующей редакции:

"1.16. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению гостиничных услуг, осуществлять деятельность при обязательном выполнении следующих условий:

- соблюдение требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0193-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020;

- оказание услуг общественного питания организованным группам численностью 10 человек и более только при наличии у каждого члена организованной группы сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании.".

1.1.13. Дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания:

"1.17. Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и иных лиц, осуществлять деятельность при обязательном выполнении требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.5.0172/4-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.04.2020.".

1.2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, осуществлять деятельность при обязательном выполнении следующих условий:

- организациям, реализующим программы дошкольного образования, в период с 01.11.2021 по 03.11.2021 организовать работу в режиме дежурных групп;

- общеобразовательным организациям в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 организовать каникулы, при необходимости внести изменения в календарный учебный график;

- профессиональным образовательным организациям в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 объявить неучебные дни;

- организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, в период с 30.10.2021 по 03.11.2021 и с 06.11.2021 по 07.11.2021 организовать обучение в дистанционном режиме (при наличии возможности).".

1.3. В пункте 3:

1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

"- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, проведение указанных мероприятий в период с 23:00 до 06:00, а также проведение указанных мероприятий при условии допуска посетителей, не имеющих сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании, либо с загрузкой зала в объеме более 30 процентов от единовременной пропускной способности;".

1.3.2. Абзац четвертый после слов "абзацем вторым настоящего пункта" дополнить словами "в части времени проведения мероприятий".

1.4. Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

"- перевести работников в возрасте старше 65 лет, не имеющих сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании, на дистанционную работу;

- перевести не менее 30 процентов работников, не имеющих сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании, на дистанционную работу.".

2. Постановление вступает в силу с 27 октября 2021 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области М.А.Авдеев







