Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию

Грузинские пограничники не пустили в страну Евгения Грушовца, который является адвокатом бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины", - написал он. Адвокат добавил, что у него забрали паспорт. Сейчас он возвращается в Украину.

Пограничники также не пустили в страну журналиста Дмитрия Гордона, который хотел взять интервью с бывшим президентом. "Больше часа нас продержали на паспортном контроле. После чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен", - заявил он во время выступления на канале "Украина 24".