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27.10.2021 15:01
Рубрика: В мире

Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию

Текст: Дмитрий Кулемякин

Грузинские пограничники не пустили в страну Евгения Грушовца, который является адвокатом бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: Vano SHLAMOV / AFP
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"Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины", - написал он. Адвокат добавил, что у него забрали паспорт. Сейчас он возвращается в Украину.

Пограничники также не пустили в страну журналиста Дмитрия Гордона, который хотел взять интервью с бывшим президентом. "Больше часа нас продержали на паспортном контроле. После чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен", - заявил он во время выступления на канале "Украина 24".

В мире экс-СССР Грузия Михаил Саакашвили

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