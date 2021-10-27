Билл Мюррей присоединился к киновселенной Marvel

Актерский состав киновселенной Marvel пополнился замечательным Биллом Мюрреем. Об этом 71-летний артист рассказал немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Знаете, я недавно снялся в фильме Marvel. Мне, наверное, нельзя об этом говорить, ну да и ладно. Многие изрядно удивились, почему я выбрал такой проект. На самом деле всё просто - я познакомился с режиссером, и он мне очень понравился. Фильм "Добейся успеха", снятый им много лет назад, чертовски хорош. Поэтому я и согласился, хотя я не тот актер, которого интересуют эти масштабные экранизации комиксов", - заявил актер.

Из его высказываний несложно вычислить, что картину "Добейся успеха" 2000 года снимал Пейтон Рид, ответственный в Marvel за франшизу "Человек-муравей".

Поэтому стоит ожидать появления Билла Мюррея в триквеле "Человек-муравей и Оса: Квантомания", премьера которого запланирована на лето 2023 года.