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Билл Мюррей присоединился к киновселенной Marvel

Новости
    27.10.2021, 15:03
Текст:   Богдан Бобров
Фото: KinoPoisk Фото: KinoPoisk
Фото: KinoPoisk

Актерский состав киновселенной Marvel пополнился замечательным Биллом Мюрреем. Об этом 71-летний артист рассказал немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Фото: kinopoisk.ru
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"Знаете, я недавно снялся в фильме Marvel. Мне, наверное, нельзя об этом говорить, ну да и ладно. Многие изрядно удивились, почему я выбрал такой проект. На самом деле всё просто - я познакомился с режиссером, и он мне очень понравился. Фильм "Добейся успеха", снятый им много лет назад, чертовски хорош. Поэтому я и согласился, хотя я не тот актер, которого интересуют эти масштабные экранизации комиксов", - заявил актер.

Из его высказываний несложно вычислить, что картину "Добейся успеха" 2000 года снимал Пейтон Рид, ответственный в Marvel за франшизу "Человек-муравей".

Поэтому стоит ожидать появления Билла Мюррея в триквеле "Человек-муравей и Оса: Квантомания", премьера которого запланирована на лето 2023 года.

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