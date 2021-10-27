Более 70% россиян сочли недопустимыми призывы не прививаться от COVID

По данным нового опроса ВЦИОМ о вакцинации от коронавируса, две трети сограждан (67 процентов) боится, что они сами или их близкие заболеют коронавирусом. Убежденных, что вирус им не грозит, - 12 процентов. Столько же рассказали, что сами или окружение уже переболели.

77 процентов считает, что прививка - личное дело и право каждого. Это мнение высказывает 85 процентов молодых россиян от 18 до 44 лет. Оно менее популярно среди старших: его придерживается только пятая часть старшего поколения.

Более 70 процентов россиян считают, что призывы не прививаться от COVID-19 недопустимы. 22 процента иного мнения.

Социологи также выявили, что 64 процента сограждан убеждены: призывать людей отказаться от вакцинации - значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (70-76 процента среди старших), а 28 процентов так не думают (38-40 процентов среди молодых).