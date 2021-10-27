Кабмин выделил 47 млрд рублей на выплаты по больничным

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился дополнительно направить Фонду социального страхования свыше 47,1 миллиарда рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года. Средства потребовались в связи с распространением коронавируса и ростом сезонных заболеваний.

"Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты", - подчеркнул глава кабмина на заседании правительства 22 октября. Министерству финансов он поручил оперативно перечислить деньги в бюджет фонда.