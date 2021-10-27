Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 октября 2021 года № 749 "Об организации функционирования исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, организаций в период нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1, Привлечь к работе в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно с применением дистанционного режима исполнения должностных обязанностей заместителей главы администрации (губернатора) Краснодарского края, руководителей органов исполнительной власти Краснодарского края, руководителей структурных подразделений администрации Краснодарского края, первых заместителей, заместителей руководителей органов исполнительной власти Краснодарского края, а также государственных гражданских служащих администрации Краснодарского края, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Управляющему делами администрации Краснодарского края Щепановскому Е. А. с учетом предложений первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, заместителей главы администрации (губернатора) Краснодарского края, руководителей структурных подразделений администрации Краснодарского края определить количество государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников, обеспечивающих функционирование администрации Краснодарского края в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно, и обеспечить их привлечение к работе в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации преимущественно с применением дистанционного режима исполнения должностных обязанностей.

3. Органам исполнительной власти Краснодарского края, государственным предприятиям, государственным учреждениям, организациям, подведомственным исполнительным органам государственной власти Краснодарского края (за исключением организаций здравоохранения и культуры), определить количество государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников, обеспечивающих функционирование соответствующих органов исполнительной власти Краснодарского края и организаций в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно, и обеспечить их привлечение к работе в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации преимущественно с применением дистанционного режима исполнения должностных обязанностей.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, работодателям, находящимся и (или) использующим труд работников на территории Краснодарского края (за исключением организаций здравоохранения и культуры), определить количество служащих и работников, обеспечивающих функционирование соответствующих органов и организаций, индивидуальных предпринимателей в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно, осуществить их привлечение к работе в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации преимущественно с применением дистанционного режима работы.

5. Определить организациям здравоохранения, находящимся на территории Краснодарского края (за исключением федеральных учреждений здравоохранения), режим работы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно аналогичным режиму работы, установленному в соответствующих организациях до 20 октября 2021 г., с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации и условий функционирования в режиме "Повышенная готовность" в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

6. Определить организациям культуры, находящимся на территории Краснодарского края (за исключением федеральных учреждений культуры), режим работы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно аналогичным режиму работы в нерабочие дни, установленному Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", с привлечением работников к работе в исключительных случаях, связанных с необходимостью организационно-технического обеспечения функционирования организаций, преимущественно в дистанционном режиме и с соблюдением режима "Повышенная готовность" в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

7. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления (без приложения) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







