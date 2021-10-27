Законопроект Красноярского края "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 301 657 040,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 311 261 292,7 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета в сумме 9 604 252,6 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета в сумме 9 604 252,6 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2023 год в сумме 311 660 496,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 288 423 233,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2023 год в сумме 316 351 274,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 172 206,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 288 423 233,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 264 736,8 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2023 год в сумме 4 690 777,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2023 год в сумме 4 690 777,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Доходы краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Утвердить доходы краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов краевого бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов краевого бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Красноярского края и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Публичные нормативные обязательства Красноярского края

Утвердить общий объем средств краевого бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Красноярского края на 2022 год в сумме 28 849 808,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29 224 554,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 11 644 255,9 тыс. рублей.

Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи краевого бюджета в 2022 году

Установить, что министр финансов Красноярского края вправе в ходе исполнения настоящего Закона вносить изменения в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов без внесения изменений в настоящий Закон:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых краевыми казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление краевым казенным учреждениям), осуществляемой краевыми казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Законом и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности краевых казенных учреждений и направленных на обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых краевыми казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление краевым казенным учреждениям), осуществляемой краевыми казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2022 года, которые направляются на обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов государственной власти и иных государственных органов Красноярского края, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом на обеспечение деятельности соответствующих органов государственной власти и иных государственных органов Красноярского края;

4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания краевых государственных учреждений, перераспределения объема оказываемых государственных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых государственных функций и численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом на обеспечение деятельности краевых государственных учреждений;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных краевому бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края;

6) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных краевым бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом по главному распорядителю средств краевого бюджета краевым бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания;

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом по главному распорядителю средств краевого бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

9) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов, и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

10) в случае перераспределения между главными распорядителями средств краевого бюджета бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств федерального бюджета, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств Красноярского края, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, включая новые расходные обязательства;

12) на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов государственных внебюджетных фондов, имеющих целевое назначение, которые направляются в 2022 году на те же цели;

13) на сумму средств, передаваемых Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на осуществление отдельных целевых расходов;

14) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года за счет средств, передаваемых Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на осуществление отдельных целевых расходов, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, которые направляются на те же цели в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края;

15) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом для финансирования мероприятий в рамках одной государственной программы Красноярского края, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

16) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету муниципального образования края настоящим Законом, в случае перераспределения сумм указанных субвенций;

17) в пределах объема соответствующей субвенции, предусмотренной настоящим Законом, в случае перераспределения суммы указанной субвенции между муниципальными образованиями края;

18) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на выплату и доставку пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, а также на доставку социальных выплат гражданам, отнесенных к публичным нормативным обязательствам, в пределах общего объема расходов, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета;

19) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета;

20) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;

21) по главным распорядителям средств краевого бюджета и муниципальным образованиям края с соответствующим увеличением объема средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных настоящим Законом для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

22) по главным распорядителям средств краевого бюджета и муниципальным образованиям края с соответствующим увеличением объема средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных настоящим Законом для финансирования расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда;

23) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с правовыми актами Губернатора Красноярского края и (или) Правительства Красноярского края (в том числе предусматривающими новые расходные обязательства края) в целях предоставления мер социальной поддержки и помощи гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности края, и окладов денежного содержания государственных гражданских служащих края

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеры окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Красноярского края, проиндексированные в 2020 году, увеличиваются (индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;

в плановом периоде 2023-2024 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 7. Индексация заработной платы работников краевых государственных учреждений

Заработная плата работников краевых государственных учреждений, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;

в плановом периоде 2023-2024 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Об индексации отдельных расходных обязательств Красноярского края

1. Установить размер индексации расходных обязательств Красноярского края, индексация которых предусмотрена законами Красноярского края, за исключением денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности края, окладов денежного содержания государственных гражданских служащих края, заработной платы работников краевых государственных учреждений, а также случаев, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в 2022 году - 1,039, в плановом периоде 2023-2024 годов - 1,0.

2. Установить, что в 2022 году индексация расходных обязательств Красноярского края, которая предусмотрена статьями 16 и 18.1 Закона края от 26 июня 2014 года № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае", осуществляется с 1 сентября 2022 года в размере 1,04, в плановом периоде 2023 -2024 годов в размере 1,0.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых краевыми казенными учреждениями в 2022 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление краевым казенным учреждениям, от платных услуг, оказываемых краевыми казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой краевыми казенными учреждениями (далее по тексту статьи - доходы от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности), направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход краевого бюджета и отраженных на лицевых счетах краевых казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности краевые казенные учреждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предшествующего планируемому, направляют информацию главным распорядителям средств краевого бюджета о фактическом их поступлении. Информация представляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года с указанием поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств краевого бюджета на основании информации о фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности ежемесячно до 28-го числа месяца, предшествующего планируемому, формируют заявки на финансирование на очередной месяц с указанием даты предполагаемого финансирования.

Зачисление денежных средств осуществляется на лицевые счета соответствующих краевых казенных учреждений, открытые им в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финансирования.

Статья 10. Особенности исполнения краевого бюджета в 2022 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

2. Остатки средств краевого бюджета на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения краевого бюджета в 2022 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Красноярского края государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением государственных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты краевой собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2022 года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным государственным контрактам в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета по расходам на 2022 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2022 года главными распорядителями средств краевого бюджета в министерство финансов Красноярского края.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями средств краевого бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

4. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в области молодежной политики, в области жилищно-коммунального хозяйства, в сфере информационных технологий, предоставляемые из краевого бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму от 10 000,0 тыс. рублей перечисляются на лицевые счета, открытые в министерстве финансов Красноярского края в установленном им порядке.

Операции по зачислению и списанию средств субсидий на счетах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах в порядке, установленном министерством финансов Красноярского края.

Положения настоящего пункта не распространяются на некоммерческие организации, учредителем которых является Красноярский край совместно с иными публично-правовыми образованиями.

Статья 11. Размещение средств краевого бюджета на банковских депозитах

Установить, что средства краевого бюджета могут быть размещены на банковских депозитах в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края

1. Направить:

1) дотации бюджетам муниципальных образований края на 2022 год в сумме 25 548 641,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 25 681 062,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 24 297 298,6 тыс. рублей, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в 2022 году в сумме 16 728 590,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 16 946 076,2 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 16 728 590,8 тыс. рублей;

дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края в 2022 году в сумме 4 852 904,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4 705 387,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 4 852 904,6 тыс. рублей;

дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 2 715 803,2 тыс. рублей ежегодно;

дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в 2022 году в сумме 1 251 343,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 313 795,0 тыс. рублей;

2) субвенции бюджетам муниципальных образований края на 2022 год в сумме 55 958 495,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55 992 525,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 55 577 523,4 тыс. рублей;

3) субсидии бюджетам муниципальных образований края на 2022 год в сумме 17 664 247,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 244 075,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 14 327 615,0 тыс. рублей;

4) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края на 2022 год в сумме 4 385 287,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 413 505,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 519 310,7 тыс. рублей, в том числе:

иные межбюджетные трансферты за содействие развитию налогового потенциала в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 150 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 25 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 250 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты за совершенствование территориальной организации местного самоуправления в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных комплексных проектов развития в 2022 году в сумме 323 331,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 316 100,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 422 700,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов края на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), направленных на развитие сельских территорий, в 2022 году в сумме 74 826,9 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление воинских захоронений в 2022 году в сумме 4 416,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 6 991,8 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 027,6 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 45 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта, в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 20 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа город Красноярск на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2022 и 2023 годах в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования город Норильск на реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры в 2022 году в сумме 296 500,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 407 200,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там и являющимся участниками муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), на строительство или приобретение жилья в сельской местности в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 31 483,1 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 2022 и 2023 годах в сумме 2 434 180,3 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением мест в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 9 200,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов в 2022 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 200 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в 2022 и 2023 годах в сумме 1 950,0 тыс. рублей ежегодно, в 2024 году в сумме 600,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в 2022 и 2023 годах в сумме 4 400,0 тыс. рублей ежегодно, в 2024 году в сумме 1 300,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 30 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2022 и 2023 годах в сумме 200 000,0 тыс. рублей ежегодно, в 2024 году в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 70 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В случае предоставления краевому бюджету из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета на те же цели.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края утверждается Правительством Красноярского края.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований края, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края бюджетам муниципальных образований края могут быть предусмотрены иные дотации, субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета, в целях реализации мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Цели и условия предоставления указанных дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов устанавливаются Правительством Красноярского края.

4. Нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края бюджетам муниципальных образований город Красноярск, город Норильск, город Минусинск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район могут быть предусмотрены субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета на реализацию мероприятий по улучшению экологической обстановки.

Цели и условия предоставления указанных субсидий и иных межбюджетных трансфертов устанавливаются Правительством Красноярского края.

5. Утвердить распределение:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) устанавливается в размере 0,8;

2) дотаций бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

3) дотаций бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону;

4) дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 2022 и 2023 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону;

5) субвенций бюджетам муниципальных образований края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложениям 11-40 к настоящему Закону.

Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения устанавливается в размере 1 003,1 рубля на человека.

Не распределенные между муниципальными образованиями края субвенции на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону могут быть распределены Правительством Красноярского края или уполномоченным им органом исполнительной власти Красноярского края между муниципальными образованиями края на те же цели в процессе исполнения краевого бюджета без внесения изменения в настоящий Закон в порядке, установленном Правительством Красноярского края;

6) субсидий бюджетам муниципальных образований края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложениям 42-62 к настоящему Закону.

Распределение субсидий местным бюджетам, распределяемых между муниципальными образованиями края на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Правительством Красноярского края.

6. Утвердить методики распределения субвенций бюджетам муниципальных образований края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 41 к настоящему Закону.

Статья 13. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

1. Установить, что 20 процентов доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, поступивших в краевой бюджет в целях формирования дорожного фонда Красноярского края, передаются в местные бюджеты по дифференцированным нормативам отчислений.

2. Установить размеры дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и методику их определения согласно приложению 64 к настоящему Закону.

Статья 14. Субсидии краевому бюджету из местных бюджетов

1. Установить, что в доходах краевого бюджета учитываются субсидии, перечисляемые краевому бюджету из местных бюджетов в соответствии с Законом края от 10 июля 2007 года № 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае", в 2022 году в сумме 662 386,8 тыс. рублей.

2. Уровень, исходя из которого определяется объем субсидий, предоставляемых из бюджетов поселений в краевой бюджет, устанавливается в размере 4 859,1 рубля на человека.

3. Уровень, исходя из которого определяется объем субсидий, предоставляемых из бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в краевой бюджет, устанавливается в размере 142 756,4 рубля на человека.

4. Указанные в пункте 1 настоящей статьи субсидии предусматриваются в местных бюджетах на 2022 год.

Статья 15. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края и бюджетами муниципальных образований края

Установить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края и бюджетами муниципальных образований края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 65 к настоящему Закону.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов, условия реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) по бюджетному кредиту

1. Правительство Красноярского края вправе выдавать бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) края бюджетные кредиты без предоставления муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами) края обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентов и иных платежей в 2022 году в общем размере не более 1 400 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в общем размере не более 1 000 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в общем размере не более 1 000 000,0 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) края, на покрытие дефицитов местных бюджетов, а также на погашение долговых обязательств муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) края.

2. Предоставление бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) края бюджетных кредитов осуществляется при условии принятия муниципальным районом (муниципальным округом, городским округом) края обязательств по обеспечению возможности привлечения в бюджет муниципального района (муниципального округа, городского округа) края кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

3. Правительство Красноярского края в установленном им порядке вправе принять решение о реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) путем предоставления отсрочки исполнения обязательств по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета в 2019-2022 годах в соответствии со статьей 18 Закона края от 6 декабря 2018 года № 6-2299 "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов", статьей 18 Закона края от 5 декабря 2019 года № 8-3414 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", статьей 17 Закона края от 10 декабря 2020 года № 10-4538 "О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" и настоящей статьей, в пределах сроков, установленных бюджетным законодательством.

4. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципального района (муниципального округа, городского округа) края проводится при соблюдении следующих условий:

1) осуществление муниципальным районом (муниципальным округом, городским округом) края возврата задолженности по бюджетному кредиту в установленный договором о предоставлении бюджетного кредита срок приведет к возникновению кассового разрыва (дефицита) в бюджете муниципального района (муниципального округа, городского округа) края;

2) принятие муниципальным районом (муниципальным округом, городским округом) края обязательств по обеспечению возможности привлечения в бюджет муниципального района (муниципального округа, городского округа) края кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых;

3) принятие муниципальным районом (муниципальным округом, городским округом) края, в бюджете которого доля дотаций из краевого бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (муниципального округа, городского округа) края, показатель доли муниципального долга на 1 января отчетного финансового года составил более 60 процентов суммы доходов бюджета муниципального района (муниципального округа, городского округа) края без учета безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год, показатель доли просроченной кредиторской задолженности в отчетном финансовом году составил более 10 процентов суммы расходов бюджета муниципального района (муниципального округа, городского округа) края без учета расходов за счет безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год, обязательств обеспечить исполнение бюджета с открытием и ведением лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, получателям средств бюджета муниципального района (муниципального округа, городского округа) края и главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района (муниципального округа, городского округа) края в территориальном органе Федерального казначейства на основании соглашения, заключенного между территориальным органом Федерального казначейства и администрацией муниципального района (муниципального округа, городского округа) края, которое должно включать следующие положения:

о передаче территориальному органу Федерального казначейства полномочий финансового органа муниципального района (муниципального округа, городского округа) края по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета;

об очередности списания денежных средств, а также перечень первоочередных расходов бюджета муниципального района (муниципального округа, городского округа) края, устанавливаемый министерством финансов края и включающий в том числе расходы по оплате труда работников бюджетной сферы и расходы на исполнение публичных нормативных обязательств;

о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обязательствам муниципального района (муниципального округа, городского округа) края, не включенным в перечень первоочередных расходов, при наличии просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам муниципального района (муниципального округа, городского округа) края, включенным в перечень первоочередных расходов.

5. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

Статья 17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предусмотренные настоящим Законом (за исключением пункта 2 настоящей статьи), предоставляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, в том числе принимаемыми в соответствии с законами края, регулирующими отношения по предоставлению из краевого бюджета средств государственной поддержки (субсидий).

2. В случае предоставления в 2022 году краевому бюджету из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, могут быть предоставлены субсидии из краевого бюджета на цели, определенные правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края.

Статья 18. Реструктуризация задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей

1. Осуществить реструктуризацию задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей края перед краевым бюджетом в порядке, установленном Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

2. Установить плату за реструктуризированную задолженность в размере 0,5 процента годовых от суммы отсроченной и (или) рассроченной задолженности.

Статья 19. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Утвердить объем капитальных вложений в объекты государственной собственности в соответствии с перечнем строек и объектов согласно приложению 66 к настоящему Закону.

Статья 20. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Направить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в 2022 году в сумме 102 640,0 тыс. рублей согласно приложению 63 к настоящему Закону.

Статья 21. Дорожный фонд Красноярского края

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красноярского края на 2022 год в сумме 17 643 122,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 493 158,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 19 367 522,1 тыс. рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Красноярского края налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в краевой бюджет, учитывается в 2022 году в сумме 1 270 881,1 тыс. рублей.

Статья 22. Резервный фонд Правительства Красноярского края

Установить, что в расходной части краевого бюджета предусматривается резервный фонд Правительства Красноярского края на 2022 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на плановый период 2023-2024 годов в сумме 500 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 23. Годовой объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Установить годовой объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году в сумме 20 342 848,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 21 160 552,5 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 22 006 976,5 тыс. рублей.

Статья 24. Дополнительное финансовое обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий

Направить в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов средства краевого бюджета на дополнительное финансовое обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий:

1) министерству лесного хозяйства Красноярского края:

а) на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Красноярского края в 2022 году в сумме 672 630,5 тыс. рублей, в плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 540 129,0 тыс. рублей ежегодно;

б) на осуществление мероприятий по защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда на территории Красноярского края, в том числе приобретение специализированной лесохозяйственной техники, оборудования и сооружений, в 2022 году в сумме 84 595,3 тыс. рублей;

в) на осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда в 2022 году в сумме 111 204,5 тыс. рублей, в плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 26 897,6 тыс. рублей ежегодно;

г) на осуществление мероприятий по подготовке, организации и проведению торгов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, в 2022 году в сумме 3 831,0 тыс. рублей;

д) на обеспечение деятельности министерства лесного хозяйства Красноярского края в целях осуществления переданных полномочий в области лесных отношений в 2022 году в сумме 75 171,7 тыс. рублей, в плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 974,1 тыс. рублей ежегодно;

2) министерству экологии и рационального природопользования Красноярского края:

а) на заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации), осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Красноярского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в 2022 году в сумме 93 738,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 39 755,3 тыс. рублей ежегодно;

б) на регулирование численности объектов животного мира в общедоступных охотничьих угодьях в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 1 757,0 тыс. рублей ежегодно;

3) министерству образования Красноярского края на осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования в 2022 году в сумме 19 289,9 тыс. рублей, в плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 4 785,0 тыс. рублей ежегодно;

4) министерству здравоохранения Красноярского края на осуществление полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения в 2022 году в сумме 397,2 тыс. рублей;

5) агентству записи актов гражданского состояния Красноярского края на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2022 году в сумме 106 243,2 тыс. рублей;

6) службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края на осуществление полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 2022 году в сумме 1 881,3 тыс. рублей.

Статья 25. Государственные внутренние заимствования Красноярского края

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 67 к настоящему Закону.

2. Министерство финансов Красноярского края от имени Красноярского края вправе в пределах сумм, определенных в программе государственных внутренних заимствований Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, осуществить эмиссию государственных облигаций Красноярского края с купонным доходом на следующих условиях:

1) срок обращения - до 10 лет;

2) размещение государственных облигаций Красноярского края среди юридических и физических лиц осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Красноярского края без ограничений.

Эмиссия государственных облигаций Красноярского края осуществляется выпусками.

Погашение и все расчеты по государственным облигациям Красноярского края осуществляются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Министерство финансов Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края вправе привлекать финансовые организации для оказания услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Министерство финансов Красноярского края от имени Красноярского края вправе привлекать кредиты от кредитных организаций в целях финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств края в пределах сумм, установленных программой государственных внутренних заимствований Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Плата за пользование кредитами от кредитных организаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

4. Установить, что однократное привлечение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете краевого бюджета, предоставляемого Российской Федерацией за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, в пределах сумм, установленных программой государственных внутренних заимствований Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, не может превышать одной двенадцатой утвержденного объема доходов краевого бюджета на соответствующий финансовый год, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Статья 26. Государственный внутренний долг Красноярского края

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Красноярского края:

на 1 января 2023 года в сумме 84 353 559,8 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Красноярского края 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 88 913 846,8 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Красноярского края 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 88 770 524,4 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Красноярского края 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов государственные гарантии Красноярского края не предоставляются.

Бюджетные ассигнования на исполнение государственных гарантий Красноярского края по возможным гарантийным случаям на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов не предусмотрены.

Статья 27. Ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов

Установить ставку почасовой оплаты труда независимых экспертов, входящих в состав образуемых государственными органами Красноярского края аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Красноярского края и урегулированию конфликта интересов, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в размере 128 рублей ежегодно.

Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

2. При внесении изменений в государственные программы Красноярского края, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции, по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции, а также в целях предоставления мер социальной поддержки и помощи гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2022 году не применяются положения пункта 4 статьи 42 Закона края от 18 декабря 2008 года № 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае".

Указанные изменения в государственные программы Красноярского края представляются в Законодательное Собрание Красноярского края органами исполнительной власти Красноярского края, ответственными за разработку и реализацию соответствующих государственных программ Красноярского края, в течение пяти рабочих дней со дня их принятия.

Губернатор Красноярского края Усс А.В.







