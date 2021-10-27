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27.10.2021,  
11:38
Текст:  Светлана Цыганкова

Минобороны получило новый комплекс управления огнем артиллерии

Фото: ВНИИ "Сигнал" / rostec.ru Фото: ВНИИ "Сигнал" / rostec.ru
Фото: ВНИИ "Сигнал" / rostec.ru

Министерство обороны России получило еще один новый комплекс автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В198. Он был отправлен военным в рамках государственного оборонного заказа 2021 года.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Автоматизированный комплекс управления огнем артиллерии, его разработал ВНИИ "Сигнал", выполняет несколько боевых задач: огневые, противоогневые маневры, определение целей. Причем выполняет это последовательно с двух и более огневых позиций при точности до 10 метров, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

Индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что поставленный в войска комплекс 1В198 обеспечивает высокую эффективность управления артиллерией, и в особенности реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г". Он оснащен современным программным обеспечением, новейшими артиллерийскими системами управления огнем.

В составе комплекса - командно-наблюдательные машины 1В1003 на базе БТР-80 и командно-штабные машины 1В1004 на базе автомобилей "Урал". Оборудование обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей различного типа.

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