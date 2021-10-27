Операция К: СССР взорвал два ядерных заряда в космосе 60 лет назад

60 лет назад, 27 октября 1961 года Советский Союз произвел подрыв двух ядерных устройств, доставленных в космическое пространство ракетами.

Это был редкий для тех лет случай, когда в космической гонке СССР выступил в роли догоняющего. Ведь первые в мире испытания ядерного оружия в космосе США провели еще летом 1958 года.

Тогда СССР не успел ответить на этот вызов по двум причинам. Первая: об американских экспериментах стало известно только в 1959 году. И вторая: между СССР и США именно в 1958 году (поздней осенью) был установлен мораторий на ядерные испытания. К которому, кстати, пригласили присоединиться и другие страны. Американцы провели пуски ядерных ракет раньше, чем мораторий вступил в действие. А именно, после серии испытаний в верхних слоях атмосферы, 27 августа 1958 года ракета Х-17А, запущенная с военного корабля в южной части Атлантики, доставила ядерный заряд на высоту 161 километр, где он и был успешно подорван. 30 августа произвели аналогичный взрыв в космосе уже на высоте 292 километра. А третий космический взрыв в рамках программы "Аргус" на еще более высокой орбите был произведен 6 сентября 1958 года. Результаты этих взрывов привели к созданию искусственных радиационных поясов в околоземном пространстве, которые были измерены спутником Explorer IV.

Как уже говорилось, СССР из-за моратория не мог подготовить и провести аналогичные испытания. Но срыв переговоров в Женеве после полета американского разведывательного самолета U-2 над территорией СССР, а также ядерные испытания, начатые Францией в 1960 году, заставили советское руководство отказаться от дальнейшего соблюдения моратория.

27 октября 1961 года две ракеты Р-12, запущенные с полигона Капустин Яр, вывели в космос ядерные заряды, один из которых подорвали на высоте 150 километров, а второй - на 300-километровой высоте. Обе ракеты также имели специальные контейнеры с измерительной аппаратурой. Они отделились до взрыва и отлетели на некоторое расстояние от эпицентра.

Целью операции К (первый ее этап носил шифр К-1, К-2 и К-3 провели чуть позже) была проверка воздействия космических ядерных взрывов на приборы обнаружения ракетного нападения советской системы противоракетной обороны (ПРО). Для этого на наземных полигонах, расположенных под точками взрыва, было установлено соответствующее оборудование. Кроме боевых ракет, через определенное время вслед за ними запускались и ракеты контрольные. Приборы слежения ПРО были нацелены именно на них, чтобы определить - влияют ли ядерные взрывы на точность обнаружения летящей ракеты.

Кроме того, при проведении этапов К-2 и К-3, помимо боевых и контрольных ракет, стартовали еще и геодезические, созданные на базе Р-5. Руководил всеми испытаниями крупный специалист в области радиофизики и радиотехники академик Александр Щукин. За взрывами в космосе следили 20 советских наземных станций, также велась специальная съемка сверхскоростными кинокамерами. Хотя испытания производились в дневное время, вспышки в космосе были отлично видны с земли и невооруженным глазом. Но только ученые, специалисты и военные, стоявшие на полигонах и аэродромах, знали, что происходит. Остальные жители СССР оставались в неведении, ибо все было засекречено.

В выводах по итогам испытаний было отмечено, что на расстоянии до 1000 километров от эпицентра взрывов фиксировались сильные радиопомехи, выходили из строя подземные силовые кабели, телефонные станции, понесли ущерб линии ЛЭП, а электромагнитный импульс привел к коротким замыканиям различным приборов, их возгоранию и даже к пожарам на некоторых объектах.

Воздействие ядерных взрывов на околоземное пространство исследовалось советскими спутниками "Космос-3", "Космос-5" и "Космос-7".

Операция К была завершена 1 ноября 1962 года этапом К-5, который заключался тоже в подрыве ядерного устройства, но уже не в космосе, а в мезосфере (около 60 километров над поверхностью Земли).