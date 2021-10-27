Почему нельзя пройти мимо слов рэпера Моргенштерна о ненужности Дня Победы

Высказывания российского рэпера Моргенштерна про День Победы бьют по голове, как… моргенштерн. Моргнештерн в переводе с немецкого - "утренняя звезда". А еще так называли ударное холодное оружие: металлический шар с шипами, как правило, подвешенный на цепи, которую крепили к рукоятке.

Моргенштернами активно пользовались в германской армии еще во время Первой мировой. От этого оружия, очевидно, пострадал не один русский солдат.

Теперь удары наносит Моргенштерн, рассуждая о Великой Отечественной войне и Дне Победы в интервью, которое он дал летом в день собственной свадьбы. Опубликовано оно было на этой неделе.

Вот высказывания рэпера:

- Не понимаю праздника Победы.

- Гордиться просто нечем.

- Вспоминать на протяжении почти века, как когда-то тогда вы победили... я этого не понимаю.

- Победа - это круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще победы.

Очевидно, Победа в Великой Отечественной воспринимается Моргенштерном, как победа в рэп-баттле, а организаторы праздничных торжеств - как сами Победители.

Что говорить, празднование Дня Победы некоторые действительно превращают в карнавал, звучат бравурные слова, которые ничего не значат. Об этом Игорь Растеряев спел в замечательной песне "Георгиевская ленточка":

Как много лишнего мы слышим в дни побед,

Но только этой патоке с елеем

Не очень верят те, кто в десять лет

Питался, в основном, столярным клеем.

Патоке с елеем не очень верит и молодежь. Но она верит словам фронтовиков. Фотографиям из семейных альбомов. Рассказам родителей о предках. Документам из архивов. Останкам бойцов, которых каждый год находят на местах боев во время Вахты памяти.

Воевал ли кто-то из предков Тимура Валеева - свою фамилию на Моргнештерн он ведь сменил относительно недавно - неизвестно. Валеевых на фронтах Великой Отечественной было немало. Посмотрел список Героев Советского Союза, родившихся в Башкортостане, откуда родом Тимур. Только в этом списке двое Валеевых.

Абдулла Валеев летом 1943-го геройски сражался на Курской дуге - будучи раненым, оборонял высоту от фашистов, многократно превосходящих наших бойцов по численности и вооружению. А Салих Валеев отличился при форсировании Днепра в 1943-м, лично уничтожив 30 фашистов.

Что бы красноармейцы сказали Тимуру из Уфы, вдруг услышав его?

Можно только догадываться, ведь 22-летний Абдулла погиб под Ленинградом в 1944-м, Салиха Шайбаковича не стало в 1970-м.

А мы - живем.