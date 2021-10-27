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27.10.2021,  
11:05
Текст:  Антон Валагин

Появились фото первого в мире двухместного истребителя пятого поколения

В китайских военных блогах опубликованы фото двухместной версии истребителя J-20. По сообщениям в соцсетях, самолет сняли на летно-испытательной станции авиазавода Chengdu Aircraft Industry Group в Чэнду, где 25 октября истребитель впервые поднялся в воздух.

Фото: Армія Інформ/Wikimedia.org
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Новая версия истребителя получила индекс J-20B, пишет Dambiev. Это первый в мире истребитель пятого поколения с двухместной кабиной. В США планы построить двухместный F-22 Raptor не были воплощены из-за прекращения производства слишком дорогих самолетов, российский Су-57 тоже получит двухместную версию - для обучения пилотов и управления дронами "Охотник", - но пока она не построена.

Военные эксперты высоко оценили китайскую новинку. Присутствие второго летчика позволит J-20 более эффективно наносить удары по целям на земле и одновременно вести воздушный бой, управлять беспилотниками и использовать средства радиоэлектронной борьбы, считает MilitaryWatch.

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