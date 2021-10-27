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Рубрика: Власть

Путин назвал РФ страной больших возможностей для трудолюбивой молодежи

Для трудолюбивой и инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей. Такое мнение выразил Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Ее текст опубликован на сайте Кремля.

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Президент считает олимпиаду "уникальной площадкой", позволяющей "студентам самых разных специальностей" "проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов".

"Убежден, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы обязательно будут востребованы и в дальнейшем. Желаю удачи и всего наилучшего. Подчеркну, для трудолюбивой, инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей", - говорится в телеграмме Путина.

Власть Позиция Общество Образование Президент

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