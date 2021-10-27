Путин назвал РФ страной больших возможностей для трудолюбивой молодежи

Для трудолюбивой и инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей. Такое мнение выразил Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Президент считает олимпиаду "уникальной площадкой", позволяющей "студентам самых разных специальностей" "проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов".

"Убежден, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы обязательно будут востребованы и в дальнейшем. Желаю удачи и всего наилучшего. Подчеркну, для трудолюбивой, инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей", - говорится в телеграмме Путина.