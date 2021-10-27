Хорошая погода прогнозируется в Москве в выходные

В ближайшие выходные в столице ожидается теплая погода. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 30-31 октября осадков не будет. Ночи, рассказала синоптик РИА Новости, прогнозируются относительно теплые. В Москве температура воздуха не упадет ниже плюс 6-7 градусов, а в Подмосковье термометры покажут не меньше плюс 3 градусов. В субботу днем ожидается до плюс 11-13 градусов, а в воскресенье - на пару градусов ниже.

Ветер, отмечает Позднякова, заметно ослабнет. Поэтому погода будет комфортной для уличных прогулок.