Под Владимиром подростки угнали машину скорой помощи

Во Владимирской области подростки признались в угоне машины скорой помощи.

В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что вечером 10 октября 14 - 16-летние подростки из города Меленки решили покататься на припаркованном возле одного из домов автомобиле экстренной службы марки УАЗ. Как они в него проникли, не уточняется, однако поездка состоялась, хотя и не слишком удачная.

- В ходе поездки один из подозреваемых допустил столкновение с металлическим препятствием. Молодые люди в ДТП не пострадали, автомобиль скорой помощи получил технические повреждения, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Владимирской области Мария Серова.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем группой лиц по предварительному сговору. По словам Марии Серовой, причастность к угону ребята не отрицают.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.