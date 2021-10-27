Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс по работе с маркетплейсами

Власти Москвы запустят специальный обучающий курс для предпринимателей, работающих с маркетплейсами.

Обучение будет проводиться на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Базовым пунктом образовательного марафона станет онлайн-конференция "Маркетплейсы-2021", которая состоится 28 октября в 13:00. На ней выступят представители крупнейших платформ электронной коммерции.

"Участники конференции узнают, как лучше использовать возможности маркетплейсов для развития своего бизнеса. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Это и остальные мероприятия курса будут бесплатными, нужно лишь предварительно зарегистрироваться.