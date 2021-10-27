Тихоокеанский флот усилят четыре новые субмарины

Тихоокеанский флот в ближайшие годы получит четыре новые атомные подводные лодки: проекта 955 "Борей-А" и проекта 885М "Ясень-М".

Как сообщил начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский, субмарины позволят усилить Стратегические ядерные силы России.

"Их строительство практически завершено. Некоторые уже участвуют в ходовых испытаниях", - цитирует РИА Новости Наварского.

Крейсеры проекта 955 "Борей-А" - носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Они оснащены современным вооружением и системами наблюдения. Арсенал у "Бореев" весьма внушительный. Помимо шести торпедных аппаратов калибра 533 мм, они также оснащены торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом. Но главное ударное средство субмарин, конечно же, морская "Булава".

Наварский также добавил, что подлодки проекта 885М "Ясень-М" называются"Новосибирск" и "Красноярск".