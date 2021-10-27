В Якутию пришла аномально теплая погода

Непривычно теплая погода стоит в последние дни в Якутии. Обычно во второй половине октября в этом регионе уже лежит снег и начинается ледостав, но в этом году до сих пор плюсовые температуры. Последний раз такое в республике случалось в 1967 году.

- Целую неделю в юго-западных, западных, центральных и южных районах максимально температура воздуха была положительной до плюс четырех - плюс 13 градусов. В городах Мирный, Ленск, Олекминск с 21 по 23 октября были перекрыты абсолютные максимумы дня, - рассказала РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Саргылана Никитина.

Однако вскоре якутянам стоит ожидать резкого похолодания. Уже с пятницы столбики термометров в западных, юго-западных и центральных районах региона начнут опускаться ночью до минус 10-23 градусов, а днем - до минус 5-10 градусов.