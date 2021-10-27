У пермской пенсионерки выманили полтора миллиона рублей

Жительницу одного из райцентров Прикамья мошенники смогли развести на значительную сумму. Она перечисляла им деньги сотнями тысяч, надеясь на большой заработок.

Аналитик из интернета

В июле нынешнего года пенсионерке Елене Архиповой (фамилия изменена) позвонили из какого-то call-центра. Якобы проводится опрос населения для сбора сведений в федеральную базу данных. Ничего толком не поняв, Елена Сергеевна подробно ответила по телефону, где она живет, чем занимается и какой имеет доход. Пенсия у нее 14 тысяч рублей.

Ей около 60 лет, и она еще трудится, пока силы есть, получает около 20 тысяч. Специалисты полагают, что это были мошенники, которые выведывали сведения и составляли психологический портрет будущей жертвы.

В начале августа снова раздался звонок. Девушка с приятным голосом сообщила, что ее зовут Анастасия Абрамова и она может помочь Архиповой заработать, не выходя из дома.

- Это инвестирование в ценные бумаги, - пояснила звонившая. - Вы вкладываете деньги, они крутятся на бирже и приносят вам доход. Очень удобно и выгодно. Многие пенсионеры именно так и зарабатывают сейчас.

Елена Сергеевна подумала и согласилась. Она сообщила Анастасии данные своей банковской карты. С нее сразу же списали четыре тысячи рублей за оформление начала инвестирования и велели ждать, когда с ней свяжется персональный аналитик.

Банк не давал перевести деньги

Мошенники не заставили долго ждать. Архипова уже практически попалась в их сети, внеся первоначальный взнос. Теперь она была настроена сотрудничать с ними. Вот жулики и воспользовались ситуацией. Позвонил так называемый персональный аналитик и представился: Ярослав Орлов. Очень доброжелательный собеседник, как показалось Елене Сергеевне. Он подробно разъяснил, что они будут работать на фондовой бирже. И даже выслал пенсионерке копию своего паспорта, конечно поддельного. Связалась с Архиповой и его помощница. Она помогла Елене Сергеевне скачать на телефон два приложения: Metatrader4 и Skype. Кроме того, мошенники выслали договоры и другие документы, которые пенсионерка должна была распечатать, подписать и отсканировать.

- После этого зашел разговор о срочном начале инвестирования денег, - говорит Елена Сергеевна. - И мне велели взять кредит в банке.

Также на своем смартфоне, под диктовку Орлова из компьютера, Архипова оформила кредит на 750 тысяч рублей. Деньги пришли быстро, и, узнав об этом, мошенники сразу потребовали перевести их некой жительнице Краснодара на указанный ими счет.

Но банк эти действия заблокировал. Вот здесь бы Архиповой остановиться и подумать, стоит ли перечислять такую огромную сумму незнакомым людям. Но на нее давили, требовали сделать это как можно скорее, и она уступила - лично пришла в банк и попросила перевести все 750 тысяч. Операторы стали уговаривать ее не делать этого - возможно, она имеет дело с мошенниками. Но пенсионерка была непреклонна и добилась своего. Фотографии чеков о переводе она отправила Орлову.

- После этого он сообщил, что начал делать ставки на бирже, - говорит Архипова. - Даже показывал какие-то цифры и уверял, что это мой счет в долларах и он постоянно растет.

Еще полмиллиона жуликам

Через десять дней после начала аферы пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности. Он разговаривал очень грубо и буквально напугал Архипову, сообщив, что она что-то сделала неправильно и теперь ее деньги могут пропасть. Когда же испуганная пенсионерка спросила, что делать, он велел взять еще один кредит на 500 тысяч рублей и немедленно перевести им. И Елена Сергеевна снова пошла у мошенников на поводу. А те просто-напросто принялись выдаивать из нее средства любыми путями.

В том банке, где Архипова брала деньги первый раз, ей отказали, она обратилась в другой. И там точно так же операторы уговаривали ее не переводить деньги незнакомым людям. И опять Архипова настояла на своем. Однако по техническим причинам ей удалось перечислить только 420 тысяч рублей.

- Мне позвонил Орлов и спросил, почему я перевела не все деньги, - говорит Елена Сергеевна. - Я объяснила ситуацию, и он сказал, что доплатит за меня сам.

В тот же день Орлов снова вышел на связь и обрадовал Архипову: она очень удачно играла на бирже, сейчас у нее два миллиона 777 тысяч рублей, игру пора прекращать и выводить деньги на ее счет. Уточнил номер банковской карты пенсионерки и поблагодарил.

Но проблемы у Архиповой не кончились. На следующий день с ней связался тот самый грубиян из "службы безопасности" и сообщил, что ее "аналитик" отстранен от работы за то, что внес за нее деньги. Чтобы спасти его и свой капитал, пенсионерка побежала по знакомым, насобирала 80 с лишним тысяч и перевела их.

Броневик везет деньги

Елена Сергеевна выполнила все условия и принялась ждать своих денег. Но тут на нее снова вышли мошенники и попросили оплатить некую банковскую гарантию в размере 32 тысяч рублей. Она ответила, что таких денег у нее нет. Тогда жулики уступили: дескать, хватит и 24 тысяч. И опять Архипова пошла по знакомым занимать деньги. Была уже середина сентября.

Вскоре ей снова позвонили и сообщили: весь заработанный ею капитал уже "везут инкассаторы на специальном броневике". Также звонившие предупредили Архипову, что у них очень сложный маршрут и, кроме того, нужно знать секретное слово. Его они передали по скайпу - слово "последействие". А еще выслали фотографию коробки с деньгами, которую ей должны вручить.

Вечером того же дня пенсионерке поступил звонок от долгожданных "инкассаторов". Мужской бодрый голос сообщил, что они уже в пути и спросил секретное слово. Услышав "последействие", он огорчился и сказал, что пароль неверный и они разворачиваются. Архипова заволновалась, начала выяснять, в чем дело. И ей сообщили, что на самом деле это слово "последствия".

Тут начались звонки. На Архипову выходили и "помощник аналитика", и "руководитель инкассаторской службы". И все они хотели ей помочь. Но разговоры окончились тем, что с нее вытрясли еще 45 тысяч рублей. А на следующий день попросили еще столько же. Пенсионерка, предвкушая радость от встречи с коробкой, набитой деньгами, бегала по райцентру и занимала деньги. И перечисляла их жуликам.

Через несколько дней ей снова позвонил бодрый "инкассатор" и попросил еще 80 тысяч на какие-то дорожные чеки. Архипова сказала, что у нее только 30 тысяч. "Инкассатор" согласился и на эти деньги и радостно сообщил, что их броневик с деньгами едет прямо к ней. Больше на Архипову никто не выходил, а все ее звонки оставались без ответа. Так доверчивая пенсионерка лишилась 1,6 миллиона рублей. Она обратилась в полицию, где после проверки всех обстоятельств возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Однако найдут ли жуликов и вернут ли деньги, неизвестно.

А сейчас Архипова выплачивает два кредита, отдавая за них примерно по 37 тысяч рублей каждый месяц.

Кстати

В полиции сообщили: чтобы не попасться на уловки мошенников при работе на фондовой бирже, необходимо выбирать брокера, имеющего соответствующую лицензию. Необходимо также проверить сайт, на котором предполагается работать. И самое главное - надо знать, что настоящий брокер никогда не гарантирует стопроцентную прибыль и всегда предупредит о возможных убытках и потерях.