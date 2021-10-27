В Оренбуржье задержали микроавтобус с 30 кг наркотиков

В Оренбургской области ФСБ предотвратило попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков. Около 30 килограммов гашиша и более килограмма героина перевозились в специальных тайниках в микроавтобусе Mercedes.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, контрабанду обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Оренбуржью в пункте пропуска Сагарчин.

Три металлических контейнера с наркотиками были найдены с помощью служебной собаки. Иностранец, перевозивший нелегальный груз, задержан. Возбуждено уголовное дело.