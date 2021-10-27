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27.10.2021 14:26
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье задержали микроавтобус с 30 кг наркотиков

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбургской области ФСБ предотвратило попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков. Около 30 килограммов гашиша и более килограмма героина перевозились в специальных тайниках в микроавтобусе Mercedes.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, контрабанду обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Оренбуржью в пункте пропуска Сагарчин.

Три металлических контейнера с наркотиками были найдены с помощью служебной собаки. Иностранец, перевозивший нелегальный груз, задержан. Возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Борьба с наркотиками

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