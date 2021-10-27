Житель Чебоксар открыл стрельбу в подъезде жилого дома

В столице Чувашии выясняют обстоятельства стрельбы, которую открыл из обреза житель многоквартирного жилого дома по улице Гузовского.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции около 11 часов утра. Звонивший рассказал, что по подъезду ходит мужчина с оружием.

К прибытию стражей порядка злоумышленник успел убежать в сторону проспекта Горького. Как сообщили "РГ" в СУ СК РФ по Чувашии, вскоре удалось установить личность стрелявшего, им оказался 55-летний житель Чебоксар.

Позже его тело обнаружили в лесополосе со стороны Волги в районе улицы Сверчкова. Другие лица в ходе стрельбы не пострадали.

В прокуратуре республики заявили, что сейчас по факту случившегося идет процессуальная проверка, устанавливаются все детали произошедшего.