В Кемерове отремонтировали 103 дома по региональной программе

Работы продолжаются еще на 46 домах и будут завершены до конца года. Так, полностью преобразился фасад дома на ул. Красноармейская, 128/2, построенного в конце 1950-х годов. Сотрудники подрядной организации отремонтировали штукатурку и балконные плиты, окрасили металлические ограждения, нанесли декоративную штукатурку.

В самом разгаре ремонт кровли дома на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 330. Специалисты выполнили уже больше половины необходимых работ. Завершить ремонт планируется до конца октября.

Напомним, региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Кузбассе сформирована на 30 лет - с 2014 по 2043 годы. В соответствии с ней проведение работ организует Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса. Ремонт осуществляется на средства, собранные собственниками многоквартирных домов посредством уплаты обязательных взносов.

Материал подготовлен администрацией города Кемерово