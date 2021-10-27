В Красноярске преподаватель техникума набросился на студента с кулаками

Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента в одном из учебных учреждений Красноярска. Речь идет о конфликте между преподавателем и студентом. Проверка организована после публикаций в СМИ и социальных сетях, сообщил региональный главк СК РФ.

Накануне средства массовой информации и соцсети разместили видеозапись и комментарии, из которых следует, что преподаватель истории одного из техникумов столицы Красноярского края применил физическую силу против студента второго курса, уточнили в правоохранительном ведомстве.

По предварительным данным, агрессия преподавателя стала реакцией на поведение учащегося во время занятий. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям обоих участников конфликта.