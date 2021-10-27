В Красноярском крае задержали предполагаемого насильника-педофила

В Канске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудники Следственного комитета продолжают работу над уголовным делом, возбужденным после совершенного в Красноярске особо тяжкого преступления. По данным сыщиков, вечером 20 октября в одном из гаражных массивов столицы региона незнакомец напал на несовершеннолетнего ради удовлетворения своих сексуальных потребностей.

В ходе совместной работы сотрудников СК и уголовного розыска МВД удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел для допроса.