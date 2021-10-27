В Вологде задержали мужчину, собиравшего криптовалюту для террористов

В Вологде пресекли деятельность законспирированного канала финансирования незаконной террористической организации. Задержанный 30-летний мужчина использовал криптовалюту.

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Вологодской области. Здесь отметили, что этот человек уже был ранее судим. После отбытия наказания он установил связь с участниками запрещенной в России международной террористической организации.

Кроме того, создал Telegram-канал и открыл цифровой кошелек. Через эти ресурсы собирал деньги для террористов. Возбуждено уголовное дело.