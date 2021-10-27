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27.10.2021 21:32
Рубрика: Общество

Цифровая перепись поможет улучшить жизнь жителям Ростова

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону продолжается перепись населения, которая впервые проходит в цифровом формате. Новые статистические данные необходимы для прогнозирования социально-экономических процессов и улучшения жизни ростовчан.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Участвуя в переписи, каждый сообщает информацию о себе, а значит - участвует в разработке перспективных социальных программ, касающихся той группы людей, к которой себя относит. Так, например, ответы безработных на вопросы анкеты позволят изучить рынок труда и создать новые рабочие места именно там, где это необходимо", - отметила заместитель главы администрации города по экономике Светлана Камбулова.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Данные о численности детей школьного возраста помогут скорректировать планы по строительству новых школ. А информация о возрасте опрошенных позволят спрогнозировать, когда и сколько человек будет выходить на пенсию, чтобы зарезервировать для выплаты необходимые суммы.

Самый легкий, быстрый и безопасный способ - до 8 ноября переписаться через портал Госуслуг. Нужен мобильный телефон или иное устройство с доступом в интернет и учетная запись на Госуслугах.

Можно также принять участие в переписи традиционным способом до 14 ноября: ответив на вопросы переписчика у себя дома; на 352 стационарных переписных участках, в том числе в МФЦ. Их адреса размещены на сайтах Ростовстата и администрации Ростова-на-Дону.

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