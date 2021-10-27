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Рубрика: Общество

На Кубани при строительстве дороги нашли средневековый могильник

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Славянском районе Краснодарского края на месте строительства автодороги Славянск-на-Кубани - Темрюк обнаружили уникальный средневековый могильник с погребальными урнами XI-XII веков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: vk.com/Dag Nasledie
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- В настоящее время среди ученых выдвигаются разные версии об этнической принадлежности этих погребений, - отметил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин. - Увеличение числа раскопок приводит к появлению новых научных гипотез. Но очевидно одно - изучение памятников археологии важно для воссоздания истории исчезнувших племен, оставивших древние захоронения.

В некоторых погребениях обнаружили захоронения лошадей. В одном из них сохранился уникальный набор деталей конской сбруи. Он состоит из серебряных и бронзовых бляшек, украшенных орнаментом "трискель". В древности этот символ обозначал вечное движение. Орнамент встречают в разных культурах - у викингов, индийцев, сарматов.

Кстати, кремационные погребения вызывают особый интерес у археологов, потому что по ним сложно определить этническую принадлежность. Останки умерших в глиняных сосудах сопровождают немногочисленные вещи - детали одежды, украшения, сабли и наконечники стрел.

В регионах Общество История Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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