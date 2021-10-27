В Красной Поляне любитель паркура получил травмы на крыше ресторана

Житель Сочи получил травмы, когда выполнял элементы паркура в поселке Красная Поляна. Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, 30-летний мужчина неудачно спрыгнул с высоты и упал на крышу ресторана.

- Происшествие произошло на территории одного из горных курортов поселка Красная Поляна. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда, используя трехколенную выдвижную лестницу, поднялись на крышу к пострадавшему и при помощи альпинистского снаряжения спустили его вниз, передав врачам скорой помощи, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В результате падения мужчина получил травму головы, перелом левой плечевой кости, а также различные ссадины и ушибы.