В селе под Астраханью яму засыпали элементами надгробий

В селе Осыпной бугор под Астраханью участок улицы "отремонтировали" с помощью разрушенных надгробных памятников, засыпав ими яму.

Фото осколков с фрагментами надписей с именами и датами умерших появилось в соцсетях.

Как сообщает РИА Новости, сейчас с ситуацией разбирается администрация села. Надгробия уже убрали с дороги. По версии главы Фаиля Бердиева, местные власти не имеют отношения к инциденту. Возможно, решить проблему с ямой таким образом решил кто-то из жителей, предположил Бердиев.

Как ранее писала "РГ" с аналогичным случаем сталкивались жители одной из астраханских улиц два года назад. Люди пожаловались в администрацию на плохую дорогу, после чего ее засыпали, по словам местных жителей, фрагментами надгробий, могильных оград и погребальных венков.