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Рубрика: Происшествия

В Волгограде вынесли приговор убийце иностранного студента

Текст: Роман Мерзляков
Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области
Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области

В Волгограде областной суд признал 22-летнего местного жителя виновным в убийстве студента медицинского университета из Азербайджана. Несмотря на признание вины, преступнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.

В Волгограде начался суд над обвиняемым в убийстве студента-иностранца

Как сообщает пресс-служба судебного ведомства, преступление произошло ночью 13 июня прошлого года на улице Рабоче-Крестьянской. Неизвестный нанес несколько ударов ножом 17-летнему юноше, который от ранений скончался на месте.

В распоряжении волгоградских оперативников оказались видеозаписи уличных камер видеонаблюдения. Хотя убийца старался замести следы и надел куртку с капюшоном, полицейским удалось отследить маршрут его передвижения. Кроме того, за информацию о личности подозреваемого объявили крупное денежное вознаграждение. Как сообщили "РГ" в пресс-службе управления МВД по региону, один из жителей Волгограда опознал фигуранта.

К тому моменту подозреваемый успел покинуть пределы Волгоградской области. Его объявили в федеральный розыск и нашли в Смоленской области, где он на такси готовился уехать из России.

По совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на полтора года и со штрафом 100 тысяч рублей. С осужденного в пользу матери убитого взыскана компенсация морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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