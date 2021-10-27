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Рубрика: Общество

Уральских студентов научат защищать компании от хакерских атак

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Сегодня большинство кибератак нацелены на предприятия, в том числе промышленные. Ущерб от дня или даже нескольких часов простоя оборачивается для них в кругленькую сумму. Поэтому специалисты, которые могут защитить данные бизнеса, все более востребованы. Для их обучения появилась отдельная лаборатория в Уральском федеральном округе.

Она находится в Институте радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ УрФУ, которую вуз создал при поддержке бизнес-партнера. Пока в ней установили четыре "коробки" с проводами и кнопками. На них студенты будут вручную настраивать сетевое оборудование, разбирать и собирать систему защиты информации. А затем подключаться к виртуальной платформе для киберучений.

Кибербезопасность может войти в школьные курсы ОБЖ и технологии

- Ресурсы лаборатории позволяют воссоздать информационную инфраструктуру предприятия. На оборудовании, предназначенном для отработки стандартных атак, студенты научатся взламывать и чинить систему. Причем, весь процесс запускается благодаря установкам из другой комнаты университета, к которым будет удаленный доступ, - говорит руководитель лаборатории Николай Домуховский.

По его словам, освоить практические навыки можно, только решая задачи реального сектора. Отработать их как раз позволяют вычислительные мощности "железа". Кроме айтишников, заниматься на нем смогут механики, будущие кадры для промпредприятий.

- Раньше не было такого формата обучения, когда одна команда пытается взломать другую. Это интересно. Плюс всегда лучше прикоснуться к реальной технике, чем тыкать на кнопки компьютера. Еще мне нравятся проектные практикумы в вузе, где мы в течение семестра делаем проекты от бизнеса - это помогает проверить себя и увидеть, к чему готовиться, - рассказывает студент Александр Кожевников.

К слову, сейчас в ИРИТ-РТФ обучается около пяти тысяч человек. Новая лаборатория кибербезопасности - лишь начало, уверены преподаватели. Ее хотят использовать еще и в качестве научной площадки, приглашая туда экспертов разных отраслей, устраивая встречи с работодателями. В том числе - развивать за счет мультимедийного оборудования гибридный формат обучения.

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