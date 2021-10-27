Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом за повторные нарушения

Роскомнадзор составил новый протокол на компанию Google за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенным материалам на территории России. О этом сообщается на сайте службы.

За повторное нарушение законодательства компании грозит штраф от 1/20 до 1/10 годового оборота. Роскомнадзор передаст протокол в суд.

"Видео-хостинг YouTube (принадлежит компании Google LLC) систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в РФ информацию", - указали в службе.

До сих пор не удалены более 2,4 тысячи противоправных материалов, в том числе экстремистского характера, связанных с "зацепингом" и "руфингом", а также о недостоверных данные о коронавирусе и прочем.

Всего с начала этого года Роскомнадзор составил на Google 16 протоколов, общая сумма штрафов достигла 32,5 млн рублей. Служба намерена взыскать с компании эту сумму через суд.