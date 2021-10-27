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Умер актер Станислав Хлавнович

Новости
    27.10.2021, 15:15
Текст:   Олег Усков

26 октября на 65-м году жизни скончался актер театра, кино и ТВ, певец и шоумен Станислав Хлавнович. Об этом в социальных сетях сообщают друзья и коллеги артиста. Причина смерти не называется.

Хлавнович родился 11 января 1957 года. В 1987-м окончил Днепропетровское театральное училище. Был актёром театра-варьете "Богема" и шоу-театра "Отражение". Профессионально занимался вокалом - победитель международных конкурсов вокалистов в номинации "Авторская песня", обладатель Гран-при Всесоюзного конкурса театров эстрадных миниатюр.

Среди экранных работ - фильмы и сериалы "Прокурорская проверка", "Виталька", "Косатка", "Свидетели", "Стоматолог", "Козырное место", другие.

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