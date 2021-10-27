Умер режиссер фильмов про Льва Яшина и Ирину Роднину Сергей Толкачев

Скончался советский, российский режиссер и сценарист Сергей Евгеньевич Толкачев. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ без указания причин смерти.

Сергей Толкачев родился 2 июня 1940 года в Магадане. В 1971 году окончил ВГИК по специальности режиссер документального телефильма. С того же года - режиссер творческого объединения "Экран" Центрального телевидения.

За время работы в т/о Сергеем Евгеньевичем было снято в общей сложности 27 фильмов. Среди них - "Лев Яшин", "Я - водитель такси", "Радости, огорчения, мечты Ольги Корбут", "Трудное счастье Ирины Родниной", "Краски льда", "Родные лица Светланы Хоркиной".

Ряд лент Толкачева отмечен призами и дипломами на Всесоюзных и международных кинофестивалях.