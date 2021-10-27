В перезапуске "Ну погоди!" Зайца сделают старше

"Союзмультфильм" рассказал о перезапуске "Ну погоди!", запланированном на декабрь. Изменения коснутся героев мультфильма: Зайца сделают старше, а Волк помолодеет и бросит курить. Хищник по-прежнему будет "плохим", а Заяц "хорошим".

- Суть их образов осталась той же: по-прежнему Волк гоняется за Зайцем, по-прежнему они попадают в комичные ситуации. Но само время эти образы немного поменяло. Раньше курение было обозначением определенного социального типа, сейчас это немного не так. Поэтому в современной версии Волк курить не будет. Плюс есть законодательное ограничение по демонстрации курения в детском контенте, - сообщает "Говорит Москва".

Из-за пандемийных ограничений премьера мультфильма может состояться одновременно в кинотеатрах и онлайн.