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27 октября 2021 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 27 октября 2021 года № 732 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с Перечнем поручений по итогам совещания с членами Правительства, утвержденным Президентом Российской Федерации 24 октября 2021 г., предложениями Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 26 октября 2021 г. постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) подпункты 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:

"3.3. Гражданам старше 60 лет, а также неработающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью, в том числе с целью прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом на свежем воздухе;

режим самоизоляции не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим не более шести календарных месяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при наличии документа, удостоверяющего личность, и документа о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией, или сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", или документа, выданного медицинской организацией о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее при совместном упоминании именуются - документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании).

3.4. Рекомендовать работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области (за исключением граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесших не более шести календарных месяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19), соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.";

б) в подпункте 3.5 слова "по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области" заменить словами "по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области или по телефону 122 службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19";

2) в пункте 4 подпункт 4.14.1 подпункта 4.14 изложить в следующей редакции:

"4.14.1. Перевод на дистанционный режим работы:

не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;

всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, в течение четырех недель для вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.";

4) в пункте 15:

а) абзац восьмой подпункта 15.1.1 подпункта 15.1 исключить;

б) дополнить пункт новым подпунктом 15.7 следующего содержания:

"15.7. Запретить с 23 ч 00 мин. по 06 ч 00 мин. проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (за исключением услуг общественного питания путем обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин



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