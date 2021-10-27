Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 06 июля 2021 г. № 489 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области" (далее именуется - постановление № 489) следующие изменения:

1) в пункте 1 абзац третий изложить в следующей редакции:

"ограничения на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, установленные абзацами третьим, четвертым (за исключением запрета на работу детских комнат), пятым подпункта 15.1.1 подпункта 15.1, подпунктом 15.7 пункта 15 постановления № 179.";

2) в пункте 2 абзац второй изложить в следующей редакции:

"1) обеспечение организацией (индивидуальным предпринимателем), оказывающим услугу (выполняющим работу), соблюдения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27 июля 2021 г. № 01/3;".

2. Приостановить до особого распоряжения действие пунктов 1, 3 постановления № 489.

3. Приостановить до особого распоряжения действие паспортов, подтверждающих коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданных до вступления в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин







