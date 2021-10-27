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27.10.2021 16:34
Рубрика: Общество

В Греции найдено затонувшее 2500 лет назад судно с нетронутым грузом

Текст: Денис Передельский
Фото: Greek Ministry of Culture Фото: Greek Ministry of Culture
Фото: Greek Ministry of Culture

Подводные археологи обнаружили у побережья Греции затонувшее более двух тысячелетий назад торговое судно, которое перевозило ценный по тем временам груз амфор.

Фото: iStock
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Об открытии рассказывается на сайте Министерства культуры Греции. На остатки кораблекрушения первыми натолкнулись рабочие, занимавшиеся прокладкой электрокабеля по дну моря. Он должен связать греческий город Киссамос и итальянский Неаполь.

Возможно, затонувшее много столетий назад судно следовало по похожему маршруту. Сообщается, что обнаружено оно было еще в 2019 году. Однако его обследование было затруднено, поскольку корабль находится на глубине 222 метра.

Только недавно изучить его удалось благодаря оборудованию, которым обладает Греческий центр морских исследований. На дно моря был отправлен беспилотный аппарат, оснащенный системой дистанционного управления. Он оборудован бортовыми камерами и сканером. Эти приборы помогли получить изображения затонувшего корабля.

Анализ полученных данных помог установить, что это было торговое судно. По оценкам экспертов, оно затонуло в период с конца V века до нашей эры до середины IV века до нашей эры. По всей видимости, корабль не получил серьезных повреждений и опустился на дно практически в целости и сохранности. Ученые говорят об этом потому, что придонный ландшафт на месте кораблекрушения в точности повторяет форму корабля.

Фото: Hamid Azmoun, Inrap
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По предварительным данным, это судно перевозило крупный груз амфор. Что именно было внутри этих сосудов, пока можно только предполагать. В древности амфоры сами по себе были дорогим товаром. Кроме того, они часто использовались для перевозки масел, вина и зерна.

Анализ снимков со дна показал, что на корабле присутствовали амфоры нескольких типов. Одни были произведены на острове Корфу, а другие относились к так называемому типу Солоха II, которые, возможно, были изготовлены в древнем городе Пепаритосе. Также на корабли имелись амфоры из Хиоса. Кроме того, на снимках замечены три питоса - так назывались наборы кухонных сосудов. Некоторые из этих предметов археологам уже удалось поднять со дна.

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