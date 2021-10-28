Актриса из сериала "Мост" Лил Терсериус умерла от кровоизлияния в мозг

Видная шведская актриса театра, кино и ТВ Лил Терсериус скончалась 26 октября в своем доме на 77-м году жизни. Как передает Aftonbladet, причиной смерти артистки стал инсульт.

Lil Terselius (1944 – 2021) i Den allvarsamma leken pic.twitter.com/aLLiO5vmVp — Petter Malmberg (@PetterMalmberg) October 27, 2021

Лил Польди Терселиус родилась 5 ноября 1944 года в Стокгольме. Училась танцам. В университете изучала иностранные языки. Работала гидом. В 1970-м закончила в родном городе театральную школу и немедля была принята в труппу Королевского драматического театра, стремительно стяжав успех.

Lil Terselius var fantastisk som Lydia Stille i ”Den allvarsamma leken” pic.twitter.com/4V4WGeBWyQ — (((Claes Hansen))) (@Ekenskis) October 27, 2021

На экранах дебютировала раньше - в 1968-м. На счету - несколько десятков фильмов, телефильмов, сериалов, в том числе роль Рене в культовом "Мосте".

Лауреат ряда наград и званий, включая приз критиков Венецианского МКФ и национальную шведскую премию "Золотой жук" в номинации "Лучшая женская роль".