Новости

Умер итальянский джазмен и актер Франко Черри 11:36
Признанный певцом года Олег Газманов передумал уходить на покой 11:27
Netflix опубликовал трейлер продолжения документалки "Король тигров" 10:14
Появился трейлер документального фильма о Кевине Смите 10:14
В российский прокат выходит триллер "Прятки" про сквоттеров 09:53

Актриса из сериала "Мост" Лил Терсериус умерла от кровоизлияния в мозг

Новости
    28.10.2021, 11:16
Текст:   Олег Усков

Видная шведская актриса театра, кино и ТВ Лил Терсериус скончалась 26 октября в своем доме на 77-м году жизни. Как передает Aftonbladet, причиной смерти артистки стал инсульт.

Лил Польди Терселиус родилась 5 ноября 1944 года в Стокгольме. Училась танцам. В университете изучала иностранные языки. Работала гидом. В 1970-м закончила в родном городе театральную школу и немедля была принята в труппу Королевского драматического театра, стремительно стяжав успех.

На экранах дебютировала раньше - в 1968-м. На счету - несколько десятков фильмов, телефильмов, сериалов, в том числе роль Рене в культовом "Мосте".

Лауреат ряда наград и званий, включая приз критиков Венецианского МКФ и национальную шведскую премию "Золотой жук" в номинации "Лучшая женская роль".

Новости

Умер режиссер фильмов про Льва Яшина и Ирину Роднину Сергей Толкачев 27.10.2021
Вышел новый тизер "Дома Gucci" 27.10.2021
Вышел первый трейлер "Лайтера" - спин-оффа "Истории игрушек" 27.10.2021
Мультфильм "Кощей. Начало" выйдет одновременно в Сети и кинотеатрах 27.10.2021
⧣ сериалы
Фото: скриншот Canal Homenagem 2 / youtube
Умер создатель теленовеллы "Рабыня Изаура" Жильберту Брага 27.10.2021
Умер актер Станислав Хлавнович 27.10.2021
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 26.10.2021
⧣ утраты
Фото: REUTERS/Fred Prouser
Умер актер Морт Сал, первый в мире стендап-комик 27.10.2021
Умер актер Николай Ларионов 26.10.2021
От коронавируса умер автор "Выстрела в гробу" Николай Засеев-Руденко 26.10.2021
⧣ скандалы
Фото: kino-teatr.ru
Обнаруженную на съемках телешоу Светличную родные искали по моргам 26.10.2021
"Неделю шаталась": сын Светличной прокомментировал обнаружение матери 26.10.2021
Режиссера "Ералаша" обвинили в изнасиловании 13-летнего актера 23.10.2021